Власти Польши назвали количество сбитых за ночь беспилотников

Туск: Польша сбила ночью три из 19 дронов, вторгшихся в воздушное пространство

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе своего выступления в Сейме (нижняя палата польского парламента) сообщил, что военные сбили несколько дронов из числа вторгшихся в воздушное пространство страны ночью 10 сентября. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство. Это не окончательные данные», — отметил Туск.

Он уточнил, что подтверждена информация о трех сбитых беспилотниках, но в то же время поступают данные о нахождении очередных сбитых дронов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.