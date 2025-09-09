На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему при атаке на лидеров ХАМАС в Дохе не сработала ПВО

Эксперт Кнутов: США могли отключить ПВО Катара перед ударом Израиля по Дохе
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Соединенные Штаты Америки могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Катаре перед ударом Израиля по Дохе. Об этом сообщил газете «Взгляд» директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов.

«Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил военный эксперт.

По его словам, наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью блокировать технику при отсутствии необходимости ее применения. Кнутов отметил, что именно в связи с этой особенностью Турция отказалась от приобретения системы Patriot, отдав предпочтение российскому комплексу ПВО С-400.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Ранее ХАМАС возложил ответственность за удар по столице Катара на США.

