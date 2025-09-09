В Минобороны РФ опровергли заявления Киева об ударе ВС России по Яровой

«Война с фейками»: заявления Киева об ударе ВС РФ по Яровой являются вбросом

Распространяемая Киевом информация о том, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) якобы нанесли удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой народной республике (ДНР) во время выдачи пенсий, не соответствует действительности. Об этом пишет Telegram-канал «Война с фейками».

«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает... скоординированность вброса», — отмечается в посте.

Первым об ударе по Яровой сообщил президент Украины Владимир Зеленский, после чего его подхватили украинские СМИ. При этом до президентской публикации никаких сведений о пострадавших в прессе не было.

Источник в Минобороны подчеркнул, что 9 сентября российские войска не наносили ударов по Яровой. Последняя атака в этом районе произошла ночью 7 сентября и пришлась на позиции у соседней Новоселовки, расположенной на линии соприкосновения.

Кроме того, специалисты отмечают несоответствие разрушений, показанных на украинских видео, с реальными последствиями падения авиабомб. Так, показанная Украиной воронка слишком мала для взрыва даже самой легкой ФАБ-250, содержащей около 100 кг взрывчатки, и характерна для взрыва устройства мощностью несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.

По мнению экспертов, выбор локации для инсценировки неслучаен: подконтрольная Вооруженным силам Украины часть ДНР имеет для Киева стратегическое и политическое значение, как важнейший повод для торга.

«Провокация призвана продемонстрировать «заботу» Киева о населении подконтрольных территорий и, наоборот, показать «жестокость» России», — указано в сообщении.

Ранее Минобороны России опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве.