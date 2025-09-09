На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о продвижении ВС РФ в Серебрянском лесничестве в ЛНР

Deep State: ВС РФ почти перекрыли путь ВСУ в Серебрянское лесничество в ЛНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные почти перекрыли Вооруженным силам Украины (ВСУ) путь в Серебрянское лесничество, которое находится в районе Дроновки в Луганской народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский проект Deep State.

По его данным, российские силы закрепляются на участке между Григоровкой и Серебрянкой, стремясь полностью вытеснить ВСУ из лесного массива. Продвижению мешает болотистая местность, однако Вооруженные силы РФ активно используют тяжелую технику.

Отмечается, что российские военные периодически появляются в районе трассы Ямполь–Заречное, что создавая угрозу выхода в тыл ВСУ.

2 сентября источник в силовых структурах сообщил, что российские военные практически завершили зачистку Серебрянского лесничества и сформировали сразу несколько локальных огневых мешков для ВСУ.

26 августа стало известно, что остатки 119-й бригады ВСУ попали в клещи в Серебрянском лесничестве. Наступление российских войск сопровождается работой тяжелых огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и ударных беспилотников. Противник постепенно отходит в сторону Ямполя и Северска.

Ранее сообщалось, что ВСУ поджигают позиции, чтобы покинуть Серебрянское лесничество.

СВО: последние новости
