СМИ сообщили об ударе Израиля по жилым зданиям в Дохе

Израильские военные ударили по четырем жилым зданиям в Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«В результате удара Израиля по Дохе погибли пять человек, в том числе лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя и глава его офиса», — сказал источник канала.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее в посольстве США в Катаре высказались об ударах Израиля по Дохе.