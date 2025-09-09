Над Черным морем сбили несколько украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось в период с 15:40 до 16:15.

Утром 9 сентября оборонное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 31 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 мск 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября. За это время над акваторией Черного моря уничтожили 15 беспилотников, в Белгородской области — семь, в Курской области — три. По два БПЛА перехватили в Краснодарском крае и Республике Крым, по одному — в Воронежской и Тамбовской областях.

Сегодня посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что после начала учебного года ВСУ стали чаще обстреливать образовательные учреждения в прифронтовой зоне. Дипломат также сообщил о почти двукратном росте числа обстрелов Брянской области со стороны Украины.

