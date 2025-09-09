На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Германия передала Украине пусковые установки Patriot

Писториус: Украина получила от Германии первые пусковые установки двух Patriot
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Украина получила первые пусковые установки двух комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания контактной группы по вопросам военной помощи Киеву («Рамштайн») в Лондоне, пишет Reuters.

По словам главы Минобороны, Берлин поддержит украинский военно-промышленный комплекс, закупив у Киева беспилотники большой дальности. ФРГ планирует заключить контракты с украинскими оборонными предприятиями на сумму около 300 млн евро, отметил министр.

24 августа норвежское правительство сообщило, что Норвегия и Германия намерены профинансировать для Украины закупку двух систем Patriot и боеприпасов для них. В заявлении отмечается, что Берлин и Осло тесно сотрудничают по вопросам поддержки Киева. Также Норвегия планирует выделить около 7 млрд крон (более $695 млн) на закупку средств противовоздушной обороны для Киева. Техника будет поставляться из Германии.

13 августа в министерстве иностранных дел ФРГ анонсировали выделение $500 млн на финансирование поставок американских вооружений на Украину. Там уточнили, что деньги будут выделены в рамках механизма НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ранее в НАТО призвали союзников покупать больше оружия у США для поставок на Украину.

