Советник главы ДНР заявил об успехе ВС РФ южнее Удачного

Российские войска отодвигают украинские подразделения от Удачного в сторону Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«У нас серьезные успехи южнее Удачного. Там противник несет потери, и мы фактически уже выдвигаем его туда в сторону Днепропетровской области», — сказал он.
2 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области.
По его словам, ВС РФ после взятия под контроль южной части ДНР улучшают свои позиции в Днепропетровской области, при этом ВСУ стараются контратаковать к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).
По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские войска на конец августа контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.
Ранее сообщалось о продвижении российских военных в центре Красноармейска.