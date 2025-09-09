На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник главы ДНР заявил об успехе ВС РФ южнее Удачного

Кимаковский: РФ южнее Удачного отодвигает ВСУ в сторону Днепропетровской области
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские войска отодвигают украинские подразделения от Удачного в сторону Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«У нас серьезные успехи южнее Удачного. Там противник несет потери, и мы фактически уже выдвигаем его туда в сторону Днепропетровской области», — сказал он.

2 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области.

По его словам, ВС РФ после взятия под контроль южной части ДНР улучшают свои позиции в Днепропетровской области, при этом ВСУ стараются контратаковать к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские войска на конец августа контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

Ранее сообщалось о продвижении российских военных в центре Красноармейска.

