Минобороны: ПВО сбила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные в течение суток сбили 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В общей сложности с начала российской специальной военной операции армия Украины потеряла 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 022 танка и другой техники.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, на данной линии боевого соприкосновения украинская сторона несет большие потери.

Ранее сообщалось, что Украина борется с нехваткой средств ПВО, поскольку США замедляют поставки.