На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили 10 крылатых ракет и снарядов HIMARS за сутки

Минобороны: ПВО сбила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS за сутки
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные в течение суток сбили 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В общей сложности с начала российской специальной военной операции армия Украины потеряла 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 022 танка и другой техники.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, на данной линии боевого соприкосновения украинская сторона несет большие потери.

Ранее сообщалось, что Украина борется с нехваткой средств ПВО, поскольку США замедляют поставки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами