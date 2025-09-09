В Минобороны отчитались об ударах по вражеским объектам на Украине

Российские войска за минувшие сутки уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

Кроме того, по данным ведомства, военные ВС России нанесли поражение складам боеприпасов, пункта управления и местам запусков беспилотников дальнего действия противника. Также был уничтожен пункт временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Ударам подверглись украинские объекты в 140 районах, добавили в МО.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска превосходят украинскую армию в силах и средствах в три–шесть раз. По его словам, август стал для ВСУ «месяцем больших испытаний». Главком отметил, что наиболее угрожающими для украинцев стали Красноармейское (украинское название — Покровское), Добропольское, Новопавловское и Краснолиманское направления.

Также Сырский рассказал, что ВС России увеличивает количество солдат на 9 тысяч человек ежемесячно и планирует до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Сырского о превосходстве российских войск.