РИА: в 57-й бригаде ВСУ под Харьковом остался один боеспособный батальон

В 57-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о 42-м батальоне, который доукомплектован военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона».

Собеседник агентства добавил, что остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако украинское командование не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены.

До этого сообщалось, что ВС РФ выбили подразделения украинской армии из села Глущенково Изюмского района Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, часть военнослужащих ВСУ не выдержала натиска российских войск и сбежали с позиций в северо-западном направлении от села.

8 сентября сообщалось, что украинские солдаты в районе населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области сдались в плен российским военным.

Ранее главком ВС Украины признал многократное превосходство ВС РФ.