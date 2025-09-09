На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одной из бригад ВСУ на Харьковском направлении остался один боеспособный батальон

РИА: в 57-й бригаде ВСУ под Харьковом остался один боеспособный батальон
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В 57-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о 42-м батальоне, который доукомплектован военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона».

Собеседник агентства добавил, что остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако украинское командование не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены.

До этого сообщалось, что ВС РФ выбили подразделения украинской армии из села Глущенково Изюмского района Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, часть военнослужащих ВСУ не выдержала натиска российских войск и сбежали с позиций в северо-западном направлении от села.

8 сентября сообщалось, что украинские солдаты в районе населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области сдались в плен российским военным.

Ранее главком ВС Украины признал многократное превосходство ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами