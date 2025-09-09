Военные Вооруженных сил Российской Федерации выбили подразделения украинской армии из села Глущенково Изюмского района Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска, развивая успех севернее освобожденного населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР), перешли государственную границу России и выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Глущенково. Марочко рассказал, что часть военнослужащих ВСУ не выдержала натиска ВС РФ и сбежала с позиций в северо-западном направлении от села.

«Остатки украинское командование оттянуло на вторую оборонительную линию, расположенную на высотах западнее Глущенкова», — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас российские бойцы ведут зачистку окрестностей в данном районе.

Накануне сообщалось, что украинские солдаты в районе населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области сдались в плен российским военным.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.