На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия России выбила ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Марочко: российские военные выбили ВСУ из села Глущенково Харьковской области
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Российской Федерации выбили подразделения украинской армии из села Глущенково Изюмского района Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска, развивая успех севернее освобожденного населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР), перешли государственную границу России и выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Глущенково. Марочко рассказал, что часть военнослужащих ВСУ не выдержала натиска ВС РФ и сбежала с позиций в северо-западном направлении от села.

«Остатки украинское командование оттянуло на вторую оборонительную линию, расположенную на высотах западнее Глущенкова», — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас российские бойцы ведут зачистку окрестностей в данном районе.

Накануне сообщалось, что украинские солдаты в районе населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области сдались в плен российским военным.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами