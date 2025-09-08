На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут увеличить коэффициент зарплаты военных в Таджикистане

МО предложило увеличить коэффициент зарплаты военных в Таджикистане до 1,9
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ предложило повысить коэффициент к денежному довольствию для военнослужащих в Таджикистане с нынешних 1,4 до 1,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Изменения затронут приложение к постановлению правительства РФ №1071 от 21 декабря 2011 года, определяющее порядок выплат военнослужащим, дислоцированным за рубежом и действующим в зонах чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов.

В начале августа депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин заявил, что средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 43–45 тыс. рублей в месяц.

Парламентарий пояснил, что размер выплаты формируется из нескольких составляющих, а порядок расчета регламентируется отдельными нормами пенсионного законодательства, действующего для военнослужащих. Основой для начисления пенсии служит денежное довольствие, в которое входят оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки. Однако пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части — в зависимости от выслуги лет.

Ранее Белоусов заявил об оптимизации расходов Минобороны.

