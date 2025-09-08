Атомный ракетный подводный крейсер «Император Александр III» вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного похода. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

Крейсер провел в море около трех месяцев. По прибытии экипаж встретили командующий Подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев.

Он поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач в море. В ходе торжественной церемонии контр-адмирал вручил командиру подводной лодки запеченного поросенка.

Экипаж АПЛ продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки Подводных сил Тихоокеанского флота после кратковременного отдыха и пополнения запасов, добавили в пресс-службе флота.

«Император Александр III» был спущен на воду 29 декабря 2022 года. В сентябре прошлого года сообщалось, что крейсер провел подледный переход в Арктике.

Ранее Мединский объяснил выбор названия новой российской атомной подлодки «Александр III».