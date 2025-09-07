Участник штурма луганского аэропорта впервые раскрыл подробности боев

Командир штурмового подразделения «Восток» с позывным «Зомби» поделился деталями захвата луганского аэропорта в августе 2014 года. Интервью с бойцом опубликовал Telegram-канал «ШБр «Восток».

По словам «Зомби», группа бойцов из частной военной компании «Вагнер», участвовавшая в штурме, прибыла на территорию Луганской народной республики (ЛНР) в июле 2014 года. 31 августа группа из 72 бойцов приступила к штурму аэропорта.

«Мы выдвинулись со стороны села Терновое. Среди бела дня через частично заминированное поле подсолнухов нам удалось проскочить на аэродром, закрепиться на окраинах и после этого начать развивать наступление, выдавливая ВСУ с аэродрома», — рассказал военный.

Он отметил, что в ходе штурма многие бойцы получили ранения, восемь или девять из них спасти не удалось.

«Мы прошли аэропорт насквозь, досидели до вечера, после чего был получен приказ на отход, ВСУ были загнаны в бомбоубежища. Повоевали хорошо, захватили около 18 пленных. Ночью, получив приказ, мы угнали танк ВСУ, который проделывал проходы по минному полю, (...) и по колее успешно вышли с аэродрома», — сообщил «Зомби».

По его словам, участники штурма прошли через позиции четырех артиллерийских батарей ВСУ. Командир отметил, что у украинских военнослужащих царила паника, и они спешно покидали территорию аэропорта.

Вооруженные столкновения в районе луганского аэропорта начались 5 июня 2014 года. С 1 сентября 2014 года аэропорт находится под контролем ЛНР.

