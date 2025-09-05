США и Европа обсуждают буферную зону на Украине без участия войск НАТО

США и страны Европы рассматривают возможность создания большой демилитаризованной буферной зоны на Украине с участием войск стран, не входящих в НАТО. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Если соглашение будет достигнуто, США могли бы возглавить мониторинг буферной зоны благодаря своим технологическим возможностям, используя беспилотники, спутники и другие разведывательные средства», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящий момент обсуждается возможность передачи охраны буферной зоны военным подразделениям Саудовской Аравии или Бангладеш.

До этого газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов сообщила, что чиновники в странах региона обсуждают возможность создания буферной зоны в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о буферной зоне протяженностью 40 км, которая будет располагаться между позициями российских и украинских войск. Как отметили авторы статьи, США не участвуют в обсуждении этой инициативы.

При этом численность военных, необходимых для патрулирования границы буферной зоны, пока остается под вопросом. Европейские чиновники предлагают направить от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих, основную часть которых должны составить представители Вооруженных сил Великобритании и Франции.

Ранее в МИД РФ высказались о предложениях Запада по гарантиям безопасности для Украины.