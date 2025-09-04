Российские военные поразили транспортную инфраструктуру и склады ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие атаковали цели с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В ходе атаки бойцы также нанесли поражение пунктам управления и местам сборки беспилотников дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 155-ти районах.

В сводке российского оборонного ведомства сообщили, что группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) в своей зоне ответственности.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

