Президент Эстонии раскрыл размер военной помощи Украине за 2025 год

Карис: Эстония с начала года направила Киеву военную помощь в размере 0,5% ВВП
Depositphotos

Эстония с начала 2025 года направила Украине военную помощь на сумму, эквивалентную 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Об этом сообщил президент республики Алар Карис в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает ТАСС.

«Только в этом году мы потратили 0,5% нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины», — сказал он.

В июне прошлого года Эстонией и Украиной было подписано двустороннее соглашение по безопасности сроком на десять лет. Согласно документу, Таллин должен ежегодно выделять не менее 0,25% ВВП на военную помощь Киеву в 2024-2027 годах.

25 августа глава МИД Эстонии Маргус Цахкна по итогам беседы с вице-премьером Украины Тарасом Качкой заявил, что республика поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье устава НАТО. Также он заявил о необходимости вести жесткие санкции против «российской военной машины».

Ранее Эстония выразила готовность отправить Украине консервы.

