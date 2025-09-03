На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине испытывают копию российской высокоточной бомбы на МиГ-29

«Война История Оружие»: на Украине заметили МиГ-29 с аналогом российской бомбы
Telegram-канал «Воевода Вещает»

На Украине заметили истребитель МиГ-29, оснащенный копией российской управляемой авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

По информации авторов Telegram-канала, украинская копия российской авиабомбы получила западную электронику. Разработкой снаряда занимается конструкторское бюро «Медоед».

«Появившееся вчера фото МиГ-29 с (украинской. — «Газета.Ru») УМПК не боевое применение, а одно из испытаний и сделано оно было давно. Модуль еще находится на испытаниях и разработчики клянчат деньги, потому что государство их не спонсирует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики хотят достичь дальности полета бомбы в 80 км при средневысотном сбросе. Разработчики оценивают один модуль в $25 тысяч.

22 августа автор Telegram-канала «Воевода Вещает» писал, что крылатые ракеты «Фламинго» Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли получить советские турбореактивные двигатели семейства АИ-25.

Украина начала производство ракет «Фламинго», которые способны поразить цель на расстоянии 3000 км. Западные СМИ пишут, что ракета может использоваться ВСУ для удара по площадке, где производятся российские дроны «Герань». При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» не является оригинальной разработкой и напоминает британскую ракету FP-5. Стоит ли бояться «Фламинго» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в РФ заявили, что Украина солгала о выпуске собственной баллистической ракеты.

СВО: последние новости
