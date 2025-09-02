На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ударили по портовой инфраструктуре на Украине

МО: ВС РФ поразили портовую инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, в операции были задействованы артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация. Содействие им оказывали ракетные войска и расчеты дронов.

«Нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что также ударам подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Целями стали места скопления бойцов ВСУ в 162 районах.

2 сентября в российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ уничтожили 17 членов украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в районе населенного пункта Глущенково в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, в ходе сражения ВСУ лишились двух бронированных машин MaxxPro американского производства.

Ранее российские военнослужащие уничтожили лодку ВСУ на водохранилище в ДНР.

