Украинский беспилотник атаковал Луганск во время торжественных линеек 1 сентября

Правительство ЛНР: ВСУ в День знаний попытались ударить дроном по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника пытались ударить по Луганску в Луганской народной республике (ЛНР) во время мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство ЛНР.

В публикации говорится, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник в 10:49 по московскому времени в районе поселка Металлист.

«Вооруженные формирования Украины попытались ударить по Луганску в то время, когда по всему городу шли торжественные линейки в День знаний», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что слаженная работа российских военных «сорвала преступный замысел противника».

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что над российскими регионами в течение пяти часов были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников.

В ведомстве отметили, что в Белгородской области нейтрализовали 12 беспилотников, в Саратовской – четыре. Над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан сбили по три дрона.

Ранее в Краснодарском крае после падения беспилотника произошел пожар в промзоне.