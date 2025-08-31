Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон был уничтожен в период с 12:00 до 17:00.

В ночь на 31 августа силы ПВО ночью сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами. Больше всего БПЛА (11) перехватили над территорией Волгоградской области. Еще восемь сбили над территорией Ростовской области и по одному беспилотнику — в Белгородской и Брянской областях.

30 августа оборонное ведомство РФ сообщило, что расчет боевой группы по ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства «Рубикон» поразил высотный дрон разведчик-корректировщик Вооруженных сил Украины Shark-M. Беспилотник сбили возле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республики воздушным тараном. БПЛА находился на высоте более 3 км в момент атаки. При этом большая высота не помешала оператору центра «Рубикон» догнать и поразить цель.

Ранее российских операторов БПЛА научили управлять двумя дронами одновременно.