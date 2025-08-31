В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал водитель автомобиля

Водитель автомобиля пострадал во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новоалександровка Борисовского района (Белгородская область). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени», — говорится в сообщении.

По данным главы региона, пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сообщается, что после оказания необходимой помощи он будет перемещен в белгородскую больницу №2.

До этого Гладков сообщил о двух пострадавших жителях Белгорода при сбросе взрывного устройства с дрона во дворе многоквартирного дома. Мужчину и женщину госпитализировали с контузией и слепыми осколочными ранениями. Кроме того, были повреждены одна квартира и семь машин.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 августа сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами. В ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА (11) перехватили над территорией Волгоградской области. Еще восемь сбили над территорией Ростовской области и по одному беспилотнику — в Белгородской и Брянской областях.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали из-за сброшенной с БПЛА взрывчатки.