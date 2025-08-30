На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генштабе рассказали о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области

Герасимов: в Днепропетровской области взято под контроль семь населенных пунктов
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает пресс-служба Минобороны.

«Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов», — сказал он.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

24 августа Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Филия в Днепропетровской области.

Ранее на видео попало форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
