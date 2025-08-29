Еврокомиссия предлагает увеличить военные расходы в 5–10 раз

Европейская комиссия (ЕК) предлагает увеличить финансирование европейского военно-промышленного комплекса в 5–10 раз в рамках бюджета Евросоюза (ЕС) на 2028–2034 годы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, необходимость укрепления военного потенциала ЕС связана с угрозой, исходящей от России.

«Нам потребуется существенное и постоянное финансирование, чтобы гарантировать, что Украина со временем будет иметь тренированную, хорошо экипированную и высокооплачиваемую армию», — сказала глава ЕК.

В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Евросоюз заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату этих поставок возьмут на себя европейские союзники по альянсу.

Ранее экс-премьер Италии заявил о снижении геополитического влияния Европы.