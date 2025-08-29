На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дания выделит дополнительные $1,6 млрд на оборону

Минобороны Дании: Копенгаген повысит расходы на оборону еще на $1,6 млрд
Atef Hassan/Reuters

Датские власти намерены выделить на оборону в 2026 году дополнительные $1,6 млрд, часть из которых уйдет на поддержку Киева, заявила пресс-служба министерства обороны королевства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство выделит дополнительные 10 млрд датских крон (около $1,6 млрд) в бюджете на 2026 год на укрепление датских ВС и поддержку Украины», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что с учетом новых средств траты Копенгагена на оборону превысят 3% ВВП.

Накануне о росте трат на оборону в следующем году отчитались в Польше. Правительство выделит рекордную сумму 200 млрд злотых ($54,5 млрд). Ожидается, что эта сумма составит более 4,8% ВВП.

Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. Соответствующая договоренность была достигнута на саммите альянса, который прошел 24–25 июня в Гааге.

Как сообщала газета The Telegraph, обязательство в размере 5% ВВП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. По информации издания, члены альянса «будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП каждый год на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей и выполнения целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала».

Еще до 1,5% ВВП будут выделяться для защиты критической инфраструктуры, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, обороны сетей, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.

Ранее Захарова уличила НАТО в милитаризации Болгарии.

