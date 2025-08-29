На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры рассказали об ожесточенных боях у Красноармейска

RusVesna: российские войска ведут ожесточенные бои с ВСУ у Красноармейска
Российские войска ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«На Покровском направлении не прекращаются тяжелые бои, где подразделения группировки войск «Центр» продолжают свое успешное наступление», — сказано в сообщении.

24 августа спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов заявил, что командование Вооруженных сил Украины надеется на погодный фактор, который способен остановить наступление армии России на Покровском направлении. По его словам, интенсивность боевых действий не снижается, а командование ВС РФ лишь наращивает группировку на ключевых направлениях.

18 августа российский разведчик с позывным «Велес» рассказал, что «распиаренные» подразделения ВСУ покидают Красноармейск, а им на смену отправляют мобилизованных со слабой подготовкой.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.

