В Ленинградской области обломки сбитых БПЛА повредили дома

Дрозденко: после отражения атаки ВСУ получили повреждения три дома и автомобиль

При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области повреждения получили три частных дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, обломки сбитых дронов упали в селе Загорье. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Дрозденко также отметил, что поручил местной администрации оценить ущерб от произошедшего.

В Минобороны ранее сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов страны.

В оборонном ведомстве уточнили, что с полуночи до 06:10 (мск) 26 августа были сбиты по шесть дронов над Ленинградской, Тульской и Рязанской областями, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Брянской, по три — над Орловской и Псковской, по два — над Курской и Белгородской. Еще по одному беспилотнику сбили над Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областями.

