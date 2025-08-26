На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области обломки сбитых БПЛА повредили дома

Дрозденко: после отражения атаки ВСУ получили повреждения три дома и автомобиль
true
true
true
close
Inna Varenytsia/REUTERS

При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области повреждения получили три частных дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, обломки сбитых дронов упали в селе Загорье. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Дрозденко также отметил, что поручил местной администрации оценить ущерб от произошедшего.

В Минобороны ранее сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов страны.

В оборонном ведомстве уточнили, что с полуночи до 06:10 (мск) 26 августа были сбиты по шесть дронов над Ленинградской, Тульской и Рязанской областями, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Брянской, по три — над Орловской и Псковской, по два — над Курской и Белгородской. Еще по одному беспилотнику сбили над Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областями.

Ранее генерал Попов назвал, откуда могли запускать БПЛА по России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами