СК: в Курской области задержали военного ВСУ, стрелявшего по инфраструктуре

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что ведомство установило личность украинского военного, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны Украины Сергея Пронина. Его подозревают в совершении террористического акта на территории региона.

По данным следствия, в мае 2025 года Пронин вместе с украинскими военными на бронетранспортере «Казак» пересек российскую границу. Вблизи села Алексеевка Глушковского района он открыл огонь по гражданской инфраструктуре, мешая эвакуации мирных жителей и нанеся значительный ущерб населенному пункту.

Во время боевых действий Пронин был задержан российскими военными и передан следствию. Сейчас устанавливаются пострадавшие мирные жители и оценивается ущерб объектам инфраструктуры. В рамках расследования также предстоит определить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям задержанного.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ «негуманного оружия» против мирных жителей.