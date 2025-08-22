На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело против украинского солдата за атаку в Курской области

СК: в Курской области задержали военного ВСУ, стрелявшего по инфраструктуре
true
true
true

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что ведомство установило личность украинского военного, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны Украины Сергея Пронина. Его подозревают в совершении террористического акта на территории региона.

По данным следствия, в мае 2025 года Пронин вместе с украинскими военными на бронетранспортере «Казак» пересек российскую границу. Вблизи села Алексеевка Глушковского района он открыл огонь по гражданской инфраструктуре, мешая эвакуации мирных жителей и нанеся значительный ущерб населенному пункту.

Во время боевых действий Пронин был задержан российскими военными и передан следствию. Сейчас устанавливаются пострадавшие мирные жители и оценивается ущерб объектам инфраструктуры. В рамках расследования также предстоит определить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям задержанного.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ «негуманного оружия» против мирных жителей.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами