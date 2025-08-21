Российские средства ПВО за три часа сбили более 20 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 7:00 до 10:00 мск. Украинские военнослужащие использовали дроны самолетного типа.

Больше всего целей — 16 — перехватили в Республике Крым. Еще четыре беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, один — над акваторией Черного моря.

Утром 21 августа Минобороны РФ заявило, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 49 украинских дронов самолетного типа. В Ростовской области нейтрализовали 21 БПЛА, в Воронежской области — семь, в Белгородской области — пять. Четыре летательных аппарата сбили в воздушном пространстве Крыма, по три — в Брянской и Калужской областях, по два — в Орловской области и над акваторией Черного моря. В Тульской и Курской областях перехватили по одному беспилотнику.

Накануне украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате удара пострадал мужчина — его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Запорожской области при атаке беспилотника пострадали две женщины.