На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО за три часа сбили более 20 украинских дронов

Минобороны РФ: средства ПВО утром перехватили 21 украинский беспилотник
true
true
true
close
Павел Львов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 7:00 до 10:00 мск. Украинские военнослужащие использовали дроны самолетного типа.

Больше всего целей — 16 — перехватили в Республике Крым. Еще четыре беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, один — над акваторией Черного моря.

Утром 21 августа Минобороны РФ заявило, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 49 украинских дронов самолетного типа. В Ростовской области нейтрализовали 21 БПЛА, в Воронежской области — семь, в Белгородской области — пять. Четыре летательных аппарата сбили в воздушном пространстве Крыма, по три — в Брянской и Калужской областях, по два — в Орловской области и над акваторией Черного моря. В Тульской и Курской областях перехватили по одному беспилотнику.

Накануне украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате удара пострадал мужчина — его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Запорожской области при атаке беспилотника пострадали две женщины.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами