В России создали новую термобарическую ручную гранату

Научно-исследовательский институт (НИИ) прикладной химии запатентовал осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы в бронежилетах и укрытиях. Об этом сообщает ТАСС.

Граната имеет корпус из цилиндро-полусферического полимера, внутри которого расположены до 900 поражающих элементов. Это шарики из стали или тяжелого сплава, например, вольфрама. Они плотно уложены и надежно закреплены в единой форме корпуса с помощью полимерной связки, такой как полиамид.

Согласно описанию изобретения, граната оснащена комбинированной шашкой из взрывчатого и термобарического материалов и стандартным запалом УДЗ-5.

Основными поражающими факторами при использовании гранаты являются осколочное воздействие, фугасное действие взрывной волны и тепловое излучение от продуктов взрыва.

Термобарический заряд обеспечивает длительное воздействие положительной фазы сжатия. Это позволяет поражающим элементам разгоняться до 1 300–1 500 метров в секунду. В результате сплошное поражение живой силы, защищенной бронежилетами второго класса, происходит на расстоянии до восьми метров.

Испытания опытных партий подтвердили, что граната пригодна для серийного производства. Качество изделий, созданных с использованием этого изобретения, экспериментально подтверждено.

Ранее в России запатентовали автопилот высокоманевренного летательного аппарата.