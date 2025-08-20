В Днепропетровской области бойцы российской группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 «Паладин», используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил оператор БПЛА ВС России с позывным «Тунгус».

По его словам, разведчики «Востока» выявили огневую позицию вражеской САУ производства США М109 «Паладин» в районе населенного пункта Сосновка.

«Наш расчет получил координаты цели и при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» вражеская техника была оперативно поражена», — сказал боец.

По его словам, артиллеристы группировки несколькими выстрелами смогли обездвижить самоходку противника. После прямого попадания «Ланцета» САУ была полностью уничтожена, отметил «Тунгус».

14 августа сообщалось, что баллистическая ракета ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) «Искандер» уничтожила американскую реактивную установку M142 HIMARS на позиции для стрельбы в Сумской области.

Ранее российские военные ликвидировали пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.