Власти Херсонской области назвали число пострадавших от ударов ВСУ

Сальдо: семь человек получили ранения от ударов ВСУ по Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что семь человек получили ранения от ударов украинских войск по населенным пунктам региона за последние сутки.

«За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей», — сказано в сообщении губернатора.

По словам Сальдо, в Алешках пострадали женщина и трое мужчин — все они получили ранения, минно-взрывные травмы и были госпитализированы. В селе Великие Копани пострадали двое мужчин.

Кроме того, по его словам, в Горностаевке в результате атаки дрона на легковой автомобиль оказался ранен мирный житель, а также был поврежден трактор коммунального предприятия.

19 августа администрация Горностаевского округа Херсонской области заявила, что местный житель получил ранения в результате атаки украинских дронов. В сообщении уточнялось, что пострадал мужчина 1949 года рождения. Кроме того, урон был нанесен трактору, принадлежащему коммунальному предприятию.

В МИД РФ заявили об увеличении числа атак ВСУ на гражданские объекты.