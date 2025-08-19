Силы ПВО поразили БПЛА над Ростовской областью

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в Каменском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе», — говорится в посте чиновника.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Накануне Слюсарь сообщил об уничтожении нескольких БПЛА системами ПВО над северной частью территории региона. Врио главы региона уточнил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты над Миллеровским и Чертковским районами Ростовской области.

16 августа российские военные отбили атаку дронов ВСУ в Миллеровском районе региона.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.