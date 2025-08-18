ТАСС: ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении

На волчанском направлении ВСУ несут значительные потери, и для вывоза убитых и раненых теперь требуются целые автобусы. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации источников, волонтеры украинской стороны отмечают острую нехватку эвакуационного транспорта: ранее для таких целей использовались пикапы, но сейчас нужны гораздо вместительнее машины.

Российские войска провели зачистку правобережья Волчанска. Силовые структуры уточнили, что под Волчанск была переброшена элитная 1-я отдельная бригада территориальной обороны. Первоначально это подразделение формировалось из участников так называемой антитеррористической операции на Донбассе и иностранных наемников. В дальнейшем выжившие бойцы стали инструкторами, а бригаду дополнили мобилизованными украинцами.

В начале августа сообщалось, что 57-я бригада ВСУ потеряла боеспособность после того, как российские военные взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области.

В попытке отбить утраченные позиции командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район города.

Ранее в ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.