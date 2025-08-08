Силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников над регионами России

Минобороны: силы ПВО с 15:00 до 17:25 сбили над Россией 23 украинских дрона

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 до 17:25 сбили над Россией 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В публикации говорится, что над территорией Брянской области уничтожили 11 дронов, еще шесть сбили над территорией Калужской области. Помимо этого, по два беспилотника ликвидировали над Краснодарским краем и Орловской областью. По одному БПЛА силы ПВО уничтожили над территорией Курской области и акваторией Азовского моря.

До этого сообщалось, что в период с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО сбили 34 украинских дрона над регионами РФ.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.