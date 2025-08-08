Жительница Белгорода Алеся узнала дядю на фотографии пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которых отказался киевский режим. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

По словам девушки, в детстве она называла мужчину «папой». Алеся является племянницей 56-летнего Виталия Спасского из списка «отказников». Девушка рассказала, что в 1980-е ее мама уехала на заработки в Россию, где работала моряком. После развала СССР ей дали российский паспорт. В этот момент Алеся находилась с бабушкой и дядей, который до 14 лет воспитывал ее. Девушка объяснила, что ее отец — русский, однако родители не были расписаны и разошлись.

В середине 2000-х Алеся и ее мама решили переехать в Россию из-за нехватки денег и жили в селе Муром, а затем в Шебекино. Они звали с собой Виталия Спасского, но он отказался от переселения. После продажи жилья у него осталась обида, однако он навещал семью в 2017 году из-за болезни мамы Алеси.

«С тех пор мы начали общаться. Позже мамы не стало, но с дядей я была постоянно на связи, даже после начала СВО. Но мы никогда эту тему не обсуждали, единственное, он всегда говорил: «Скорее бы настал мир»», — заявила девушка.

По ее словам, во время телефонных разговоров пленный боец жаловался на рост национализма в своем городе. Девушка отметила, что в один из дней дядя позвонил и сказал, что его мобилизовали прямо с работы. Связь с мужчиной пропала через три недели.

Алеся попросила поговорить со Спасским или направить письмо. Девушка просит сообщить ему, чтобы он не просился в обмен, а оставался на территории России. Она выразила готовность предоставить ему жилье.

Ранее стало известно, что все больше пленных ВСУ просят оставить их в России.