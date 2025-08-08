Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Шапша: в Калужской области системы ПВО сбили четыре беспилотника

Системы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. <...> По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — рассказал глава области.

До этого сообщалось об атаке дронов на Краснодарский край, где средства противовоздушной обороны сбили два дрона в период с 9:45 до 11:15 мск. Последствия падения обломков БПЛА уточняются.

Кроме того, из-за угрозы атаки дронов прошла эвакуация людей на пляжах в Сочи. Граждан разместили в подвальных помещениях отелей, пока ПВО отражала нападение.

Параллельно власти Крыма объявили, что будут отключать мобильный интернет на продолжительное время в связи с атаками БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю ракет и беспилотников ВСУ.