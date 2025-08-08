На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае предотвратили атаку двух беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили два дрона над Краснодарским краем
Виталий Тимкив/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских дрона в небе над Краснодарским краем. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 9:45 до 11:15 мск.

В ночь на 7 августа российские системы ПВО перехватили 82 украинских дрона над территорией РФ. В частности, в Краснодарском крае сбили девять БПЛА.

Как рассказали в оперативном штабе региона, обломки одного из летательных аппаратов упали в поселке Заречном в Выселковском районе. В результате два частных дома и автомобиль получили повреждения.

Также фрагменты беспилотника рухнули на железную дорогу в Калининском районе. Их обнаружили на участке пути между станциями Величковка и Ангелинская. В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что обломки БПЛА повредили контактную сеть.

Кроме того, падение фрагментов сбитых дронов зафиксировали в поселке Афипском в Северском районе. Здесь произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода — огонь охватил технологическую установку совместной переработки газа и газового конденсата. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров, сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 8:21 мск.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина.

Атаки БПЛА на Россию
