Из-за атаки ВСУ на Херсонскую область без света остались 19 тысяч человек

Сальдо: ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергоинфраструктуру Херсонской области, без света остаются 19 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Приводя статистику последствий обстрела региона со стороны ВСУ за минувшие сутки, глава области сообщил, что электроснабжение было нарушено в четырех округах области. В Каланчакском муниципальном округе без света оставались четыре населенных пункта, подача восстановлена.

«Из-за повреждений на линии 35 кВ в Дудчино без света оставалось более 42 тысяч человек в Новокаховском. Каховском и Чаплинском округах», — добавил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что в настоящее время электроснабжение частично восстановлено: без света остаются 19 тысяч человек, ремонтные работы продолжаются.

5 августа губернатор Херсонской области заявил, что украинские войска на правом берегу Днепра в регионе активно строят подземные укрепления, пытаясь помешать освобождению этой территории. По его словам, российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника и эффективно разрушают эти попытки.

Ранее эксперт назвал условия перемирия с Украиной, которые устроят Россию.

