Из-за атаки ВСУ на Херсонскую область без света остались 19 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергоинфраструктуру Херсонской области, без света остаются 19 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Приводя статистику последствий обстрела региона со стороны ВСУ за минувшие сутки, глава области сообщил, что электроснабжение было нарушено в четырех округах области. В Каланчакском муниципальном округе без света оставались четыре населенных пункта, подача восстановлена.

«Из-за повреждений на линии 35 кВ в Дудчино без света оставалось более 42 тысяч человек в Новокаховском. Каховском и Чаплинском округах», — добавил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что в настоящее время электроснабжение частично восстановлено: без света остаются 19 тысяч человек, ремонтные работы продолжаются.

5 августа губернатор Херсонской области заявил, что украинские войска на правом берегу Днепра в регионе активно строят подземные укрепления, пытаясь помешать освобождению этой территории. По его словам, российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника и эффективно разрушают эти попытки.

