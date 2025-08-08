На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинских Сумах прозвучал взрыв

В городе Сумы на Украине произошел взрыв
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное».

В настоящий момент в Сумской области объявлена воздушная тревога. Других подробностей не сообщается.

8 августа стало известно о взрывах в Одессе.

Сообщалось и о серии взрывов в Харькове и области на фоне воздушной тревоги.

В полночь 8 августа два взрыва прозвучали в районе города Кременчуга в Полтавской области Украины.

В ночь на 7 августа серия взрывов произошла в городе Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. В тот же день сообщалось о взрывах в Днепре и Павлограде на востоке Украины.

До этого министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области зафиксировали прилет по газокомпрессорной станции. Ударам подвергся объект, по которому республика качает газ из европейских стран и США. В разное время по нему поставлялся американский сжиженный природный газ и тестовые объемы топлива из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

