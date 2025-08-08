На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ передали российской армии координаты скопления заградотрядов Нацгвардии

ТАСС: бригада ВСУ направила ВС РФ координаты скопления заградотрядов Нацгвардии
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью мессенджера передали российской армии координаты скопления заградительных отрядов 17-й отдельной бригады украинской нацгвардии «Рейд» в Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне в Днепропетровской области российские войска уничтожили два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд». Сообщалось, что данные подразделения были переброшены для удержания линии фронта и сдерживания подразделений той же 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отмечалось, что удары авиационных фугасных бомб (ФАБ) были нанесены в селах Орестополь и Алексеевка. В результате шесть военнослужащих ликвидировано, а еще восемь получили тяжелые ранения.

Ранее российские войска поразили значимый для ВСУ ж/д узел на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами