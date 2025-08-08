Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью мессенджера передали российской армии координаты скопления заградительных отрядов 17-й отдельной бригады украинской нацгвардии «Рейд» в Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне в Днепропетровской области российские войска уничтожили два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд». Сообщалось, что данные подразделения были переброшены для удержания линии фронта и сдерживания подразделений той же 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отмечалось, что удары авиационных фугасных бомб (ФАБ) были нанесены в селах Орестополь и Алексеевка. В результате шесть военнослужащих ликвидировано, а еще восемь получили тяжелые ранения.

Ранее российские войска поразили значимый для ВСУ ж/д узел на Украине.