В Раде заявили о нежелании Зеленского забирать пленных

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в нежелании возвращать пленных из РФ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет забирать попавших в российский плен военнослужащих, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Москва готова вернуть Киеву всех военнопленных.

«Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. <...> Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения», — подчеркнул законодатель.

6 августа телеканал RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался забрать 1000 попавших в плен солдат, вычеркнув их имена из предоставленных Москвой списков на обмен. Журналисты предположили, что вместо них Украина внесла в списки имена других людей. Причина такого решения остается неизвестной.

Позже информацию об отказе Киева принять 1000 военнопленных подтвердила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что действия украинских властей — это не просто проявление двойных стандартов, а «полная аморальность».

Ранее в МИД РФ допустили, что Зеленский попросит у западных стран помощь якобы для военнопленных.

