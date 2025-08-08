На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам на Украине

Подпольщик Лебедев: место дислокации наемников ВСУ в Одессе подверглось удару
Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, здесь находились выходцы из латиноамериканских и европейских стран. Более того, в пункте временной дислокации пребывали действующие офицеры из государств — членов НАТО.

«Их (офицеров — «Газета.Ru») эвакуировали вертолетами, остальных — «скорыми», — добавил Лебедев.

В ночь на 8 августа украинский «24 канал» сообщил, что в Одессе произошло несколько взрывов. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что в тот момент на всей территории Одесской области действовала воздушная тревога.

6 августа на территории Одесской области также произошла серия взрывов, после чего начался пожар. Возгорание было видно с румынского берега реки Дунай. Как рассказали в министерстве энергетики Украины, целью для ударов стала газокомпрессорная станция, по которой Киев качает американское и европейское топливо.

Ранее в украинском городе после взрывов зафиксировали перебои с электроэнергией.

