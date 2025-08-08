Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы произошли в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 канал» в Telegram-канале.
«В Одессе взрывы», — говорится в публикации.
Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области действует с 2:16 (мск).
Сообщалось и о серии взрывов в Харькове и области на фоне воздушной тревоги.
В полночь 8 августа сообщалось о двух взрывах в районе города Кременчуга в Полтавской области Украины.
В ночь на 7 августа серия взрывов произошла в городе Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. В тот же день сообщалось о взрывах в Днепре и Павлограде на востоке Украины.
До этого министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области зафиксировали прилет по газокомпрессорной станции. Ударам подвергся объект, по которому республика качает газ из европейских стран и США. В разное время по нему поставлялся американский сжиженный природный газ и тестовые объемы топлива из Азербайджана.
Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.