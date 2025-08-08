Опасность БПЛА объявлена в Пензенской области

На территории Пензенской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках режима введены временные ограничения работы мобильного интернета. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил губернатор.

Вечером 7 августа сообщалось, что в Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал ребенок.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений.