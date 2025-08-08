На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги в Полтавской области Украины

В районе Кременчуга Полтавской области Украины произошли два взрыва
Stringer/dpa/Global Look Press

Два взрыва произошли в районе города Кременчуга в Полтавской области Украины. Об этом сообщает издание «Фокус».

В данный момент воздушная тревога действует в Полтавской, а также в Кировоградской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

В ночь на 7 августа серия взрывов произошла в городе Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Такое количество БПЛА сбили в период с 23:30 до 6:10 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 31 единица. Еще 11 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, десять — над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью и по одному — над Курской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

