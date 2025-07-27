На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Смоленской области ликвидировали шесть украинских беспилотников

Анохин: в Смоленской области нейтрализовали шесть украинских БПЛА
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

«От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу», — заявил Анохин.

При этом губернатор напомнил о важности соблюдения правил безопасности и призвал не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения.

Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что украинские беспилотники в ночь на воскресенье пытались нанести удар по региону. По его информации, пострадавших при атаке нет, однако в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами