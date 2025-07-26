Российские войска уничтожили роту батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что 24-й отдельный штурмовой батальон понес крупные потери в результате действий бойцов группировки российских войск «Север». Сестра украинского военнослужащего пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата и обнаружила, что вся его рота были ликвидирована, рассказал собеседник агентства.

Незадолго до этого агентство сообщило, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 отдельной бригады территориальной обороны из Хуста Закарпатья. Ранее это подразделение участвовало в оккупации российской Суджи, затем в боях за Басовку.

25 июля главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта.

Ранее Зеленского обвинили в игре в русскую рулетку с армией Украины.