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Комбат ВСУ резко высказался об украинцах

Комбат ВСУ Верес назвал украинцев и их идиотизм врагами Украины
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Shutterstock/FOTODOM

Комбат Вооруженных сил Украины Кирилл Верес назвал идиотизм своих сограждан и их самих главным врагом Украины. С таким мнением он выступил в интервью для «Украинской правды».

«Мы — самый большой наш враг. Наш идиотизм, на всех уровнях», — заявил он.

Также проблемой Украины он назвал занижение потерь в докладах с передовой и в целом большое количество лжи в отчетах. Как отметил Верес, ситуация в этом плане лишь ухудшилась в последний год.

До этого украинский волонтер Чмут назвал ложь командования одной из ключевых проблем ВСУ.

По его словам, офицеры ВСУ просто боятся говорить правду о ситуации на фронте. В частности, командиры месяцами врут о том, что бойцы ВСУ занимают уже потерянные позиции. Из-за этого бывают случаи, когда очередное подразделение украинских войск идет на «свои» позиции, но оказывается в тылу Вооруженных сил РФ, и их уничтожают еще на подходе, что является «потерями на ровном месте».

Ранее нацбаты ВСУ выдвинули ультиматум командованию под Сумами.

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